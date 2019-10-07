Шотландский суд не будет вводить ограничения на действия Джонсона по Brexit

Фото: Борис Джонсон (Jack Taylor/Getty Images)

Противники Brexit добивались, чтобы суд обязал Джонсона написать письмо Евросоюзу с просьбой об отсрочке

Шотландский суд отклонил просьбу противников "жесткого" Brexit заставить премьер-министра Бориса Джонсона попытаться отложить выход Великобритании из ЕС. Об этом сообщает ВВС.

Поводом для обращения в суд бизнесмена Винса Дэйла, депутата от Шотландской национальной партии Джоанны Черри и адвоката Джо Моэма стали заявления Джонсона, о том, что Великобритания "в любом случае" покинет ЕС 31 октября, несмотря на недавно принятый закон.

Дэйл, Черри и Моэм добивались, чтобы суд обязал Джонсона написать письмо Евросоюзу с просьбой об отсрочке, а также запретил премьер-министру принимать любые меры для обхода закона, в том числе просить ЕС отказать в просьбе на отсрочку.

Напомним, Джонсон готов начать судебный процесс в Верховном суде с целью убедить выйти Великобританию из Европейского союза в этом месяце без каких-либо сделок.

РБК-Украина сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона оперативно вступить в переговоры с главой делегации Европейского союза на переговорах по выходу Британии из состава ЕС Мишелем Барнье.