Джонсон заявил о начале второй волны коронавируса в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 18 сентября сказал, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Он отметил, что введение национального карантина является "крайней мерой, которую кто-либо желает".

Заявление опубликовано The Independent.

По его словам, новая волна инфицирования коронавирусной инфекцией началась во Франции, Испании и в целом по всей Европе.

"Я абсолютно не хочу вводить более масштабные меры изоляции, мы хотим держать школы открытыми. Мы хотим держать экономику открытой, хотим, чтобы бизнес развивался", - сказал Джонсон.

Ранее в Совете нацбезопасности и обороны Украине прогнозировали к концу октября 360 тысяч больных коронавирусом.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что к концу сентября в Украине ожидается 3 тысячи больных ежедневно.