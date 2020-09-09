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В Британии усилили карантин и контроль за социальным дистанцированием

Великобритания, Среда 09 сентября 2020 21:41
В Британии усилили карантин и контроль за социальным дистанцированием
Фото: флаг Великобритании (pixabay.com/skeeze)
Автор: Максим Зайченко

В среду, 9 сентября, правительство Великобритании ужесточило карантин на фоне роста новых случаев коронавируса, особенно среди молодежи. Среди прочего, введен запрет на любые общественные собрания более шести человек.

Об этом сообщает Associated Press.

Новые правила будут действовать с понедельника, и полиция сможет штрафовать и даже арестовывать любого, кто нарушает правила.

Среди других мер премьер-министр Борис Джонсон заявил, что будут введены "маршалы по защите от COVID-19", чтобы помочь обеспечить социальное дистанцирование в городах. Кроме этого, сотрудники пограничных служб активизируют меры по обеспечению соблюдения карантина прибывающими.

Он также сказал, что новые правила карантина не являются возвращением к полному "локдауну".

Напомним, ранее в Лондоне тысячи людей вышли на протест против карантина и вакцинации. Протестующие рассматривали меры изоляции, введенные для сдерживания коронавируса, как нарушение прав и свобод людей.

Отметим, что Британия одна из первых заявила о введении обязательного масочного режима в стране.

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