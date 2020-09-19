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Джонсон оголосив про початок другої хвилі коронавірусу у Великобританії

Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон 18 вересня сказав, що в країні починається друга хвиля епідемії коронавірусної інфекції COVID-19. Він зазначив, що введення національного карантину є "крайнім заходом, який хто-небудь бажає".

Заяву Джонсона опубліковала The Independent.

За його словами, нова хвиля інфікування коронавірусною інфекцією почалася у Франції, Іспанії та в цілому по всій Європі.

"Я абсолютно не хочу вводити більш масштабні заходи ізоляції, ми хочемо тримати школи відкритими. Ми хочемо тримати економіку відкритою, хочемо, щоб бізнес розвивався", - сказав Джонсон.

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В багатьох містах кількість заражень на 100 тисяч населення вже перевищила 70, а в місті Сандерленд досягла 103.

Нагадаємо, 9 вересня в Британії посилили карантин і контроль за соціальним дистанціюванням.

Крім того, раніше у Лондоні тисячі людей вийшли на протест проти карантину та вакцинації.

Додамо, карантинні заходи також посилили у Франції.

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