В Британии снова усиливают карантин

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Правительство Великобритании приняло решение усилить карантин для семи муниципалитетов северо-восточной части страны. Такое решение было принято в связи с тревожной скоростью распространения COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок, передает BBC.

Новые ограничения начнут действовать с 18 сентября почти для двух миллионов жителей Англии.

Жителям будет запрещено общаться с тем, с кем они не проживают вместе.

Также будет ограничена работа ресторанов - клиенты обязательно должны быть размещены только за столиками. Всем заведениям питания и развлечений нужно будет закрываться в 22:00.

Отмечается, что во многих городах региона количество заражений на 100 тысяч населения уже превысило 70, а в городе Сандерленд достигло 103.

Напомним, 9 сентября в Британии усилили карантин и контроль за социальным дистанцированием.

Кроме того, ранее в Лондоне тысячи людей вышли на протест против карантина и вакцинации.