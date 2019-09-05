Джонсон заявил, что лучше умрет, чем просит о продлении Brexit

Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Он утверждает, что сделает все для выхода Великобритании из ЕС 31 октября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он скорее будет "мертв в канаве", чем поедет в Брюссель и попросит продлить срок Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Metro.

На вопрос, может ли он дать обещание обществу не просить о дальнейшей задержке выхода Великобритании из Евросоюза, премьер-министр сказал: "Да, я могу. Я бы предпочел быть мертвым в канаве (чем просить о продлении Brexit - ред)".

Он также добавил, что сделает все для выхода Великобритании из ЕС уже в октябре этого года.

"Я сделаю все возможное, чтобы Великобритания вышла из ЕС 31 октября, но, к сожалению, вчера парламент проголосовал за то, чтобы эффективно ограничить нашу переговорную силу. Что я хочу сделать сейчас, так это действительно дать стране выбор: мы либо продолжим реализацию нашего плана, чтобы заключить сделку по выводу страны из ЕС 31 октября, либо кому-то другому следует разрешить увидеть, смогут ли они удержать нас после 31 октября", - заявил Джонсон.

Напомним, ранее палата общин Великобритании одобрила законопроект, обязывающий правительство отсрочить выход Великобритании до 31 января.

Отметим, парламент Великобритании в понедельник будет во второй раз голосовать за досрочные выборы. В то же время работа парламента не будет приостановлена, пока законопроект о блокировании "жесткого" Brexit не станет законом.

Ранее РБК-Украина сообщало, что брат Бориса Джонсона ушел в отставку из-за разногласий по Brexit. По его словам, уход с правительства связан из-за разногласий с семьей относительно национальных интересов.