Парламент Британии поддержал законопроект о блокировании Brexit без соглашения

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За законопроект проголосовали 329 депутатов, против были 300

Члены британской Палаты общин поддержали во втором чтении законопроекта, который блокирует выход страны из Европейского союза (Brexit) 31 октября без соглашения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как сообщается, за законопроект проголосовали 329 депутатов, против были 300.

Теперь депутаты смогут предлагать свои поправки к документу, которые будут выноситься на голосование. В 19:00 по местному времени (21:00 по киевскому времени) должно состояться второе голосование за законопроект.

В четверг. 5 сентября, его должны передать на одобрение в Палату лордов. Если члены Верхней палаты внесут в документ свои поправки, нужно будет их одобрение Палатой общин.

Как только законопроект пройдет все эти стадии, его должна подписать королева.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует провести внеочередные выборы в британский парламент 15 октября. Причиной для назначения выборов стал процесс принятия закона, содержащий возможность перенести дату Brexit.

Кроме того, члены Палаты общин британского парламента решили рассмотреть законопроект, содержащий возможность перенести дату Brexit. Этот законопроект в случае принятия сможет вызвать даже блокировку выхода Великобритании из сообщества, если не будет соглашения с Брюсселем.