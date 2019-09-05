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Брат Джонсона ушел в отставку из-за разногласий по Brexit

Новости » В мире    05.09.2019 - 15:48
Брат Джонсона ушел в отставку из-за разногласий по Brexit
Фото: Джозеф Джонсон (parliament.uk)

Джозеф Джонсон был членом правительства Британии

Брат премьер-министра Британии Бориса Джонсона Джозеф Джонсон подал в отставку с поста министра по делам университетов и науки из-за разногласий по Brexit. Об этом сообщает CNN.

По словам Джозефа Джонсона, уход с правительства связан с его разногласиями с семьей и национальными интересами.

"Для меня было честью служить министром при трех премьер-министрах. В последние недели я разрывался между лояльностью семьи и национальными интересами", - сообщил Джозеф Джонсон.

Подтвердил увольнение брата и премьер-министр Великобритании.

"Он был блестящим, талантливым министром и фантастическим депутатом. Премьер-министр, как политик и брат, понимает, что Джо будет нелегко", - говорится в сообщении пресс-службы Бориса Джонсона.

При этом сообщается, что Джозеф Джонсон планирует выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что парламент Великобритании не поддержал проведение внеочередных выборов. Премьер-министр Борис Джонсон предлагал провести внеочередные парламентские выборы 15 октября.

Джонсон отказался от прежних обязательств Лондона по ирландской границе, - Барнье Палата общин парламента Британии отсрочила Brexit до 31 января
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