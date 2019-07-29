Джонсон запускает масштабную рекламную кампанию для "жесткого" Brexit

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон для того, чтобы подготовить страну к "жесткому" Brexit, запускает крупнейшую правительственную рекламную кампанию со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Подчеркивается, что часть предварительных мер предусматривает до 100 миллионов фунтов, которые должны потратить на рекламу в течение следующих трех месяцев. Так, рекламная кампания предусматривает беспрецедентный объем размещения на билбордах, радио и телевидении.

Издание указывает, что британский премьер приказал своим министрам ежедневно проводить совещания о прогрессе в кабинете комитета Cobra - места, отведенного для реагирования на чрезвычайные ситуации в национальных масштабах.

Джонсон в понедельник едет с первым визитом в Шотландию на новой должности. Как пишет Sky News, глава правительства хочет использовать эту поездку, чтобы показать свою приверженность стимулированию экономического роста за пределами Англии. Отмечается, что Джонсон объявит о дополнительном финансировании в 300 миллионов фунтов для общин Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, пытаясь уменьшить опасения по поводу распада союза после Brexit.

Кроме того, новый премьер также планирует поехать в Уэльс, чтобы встретиться с членами сельскохозяйственной общины, и Северной Ирландии, чтобы обсудить текущие усилия по передаче центральными правительственными органами части своих полномочий местным органам власти.

Напомним, Джонсон создал специальный военный кабинет министров Великобритании, который будет собираться каждый день с целью обеспечения выхода страны из Евросоюза (Brexit) 31 октября. Указано, что специальный военный кабинет, состоящий из шести старших министров, будет наблюдать за подготовкой к Brexit. Они будут встречаться в будни и выходные, пока страна не выйдет из ЕС.

Как писало РБК-Украина ранее, Великобритания категорически против нового переноса срока выхода из ЕС. Джонсон планирует прекратить членство Великобритании в Европейском союзе до установленного срока - 31 октября 2019 года.

Так, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном отказался возобновить переговоры об условиях Brexit. Юнкер назвал нынешний вариант договора "лучшим и единственно возможным". При этом он заявил, что ЕС готов проанализировать предложения Джонсона на предмет их соответствия существующей сделке.