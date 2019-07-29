Джонсон создал специальный военный кабинет министров ради Brexit

Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Выход Британии из ЕС запланирован на 31 октября 2019 года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон создал специальный военный кабинет министров Великобритании, который будет собираться каждый день с целью обеспечения выхода страны из Евросоюза (Brexit) 31 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что специальный военный кабинет, состоящий из шести старших министров будет наблюдать за подготовкой к Brexit. Они будут встречаться в будни и выходные, пока страна не выйдет из ЕС.

"Кабинет премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в понедельник проведет свое первое заседание на высоком уровне, и будет собираться каждый день, чтобы обеспечить выход страны из Европейского союза 31 октября", - говорится в сообщении.

Известно, что канцлер герцогства Ланкашир Майкл Гоув возглавит заседание кабмина.

"Правительство активизирует подготовку к "жесткому" Brexit на случай, если ЕС не согласится возобновить переговоры. Мы все еще надеемся, что лидеры ЕС изменят свое мнение, но мы должны действовать исходя из предположения, что этого не произойдет", - сказал он.

Напомним, Великобритания категорически против нового переноса срока выхода из ЕС. Джонсон планирует прекратить членство Великобритании в Европейском союзе до установленного срока - 31 октября 2019 года.

Как сообщает РБК-Украина, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном отказался возобновить переговоры об условиях Brexit. Юнкер назвал нынешний вариант договора "лучшим и единственно возможным". При этом он заявил, что ЕС готов проанализировать предложения Джонсона на предмет их соответствия существующей сделки.