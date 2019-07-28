Великобритания категорически против нового переноса срока выхода из ЕС

Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

В правительстве заявили, что Великобритания покинет ЕС в конце октября "без промедлений"

Новый британский премьер Борис Джонсон планирует прекратить членство Великобритании в Европейском союзе к установленному сроку - 31 октября 2019 года. Об этом заявил Майкл Гоув, которому Джонсон в правительстве поручил координировать Brexit, в интервью газете The Sunday Times,

По его словам, Великобритания покинет ЕС в конце октября "без промедлений".

Гоув заявил, что правительство исходит из того, что в договоренности, достигнутые по сделке о выходе из ЕС между предыдущим премьером Терезой Мэй и Брюсселем, не удастся внести изменения. Выход из ЕС без соглашения становится все более вероятным сценарием, и "мы должны быть к этому готовы", сказал Гоув.

Напомним, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время телефонного разговора с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном отказался возобновить переговоры об условиях Brexit. Юнкер назвал нынешний вариант договора "лучшим и единственно возможным". При этом он заявил, что ЕС готов проанализировать предложения Джонсона на предмет их соответствия существующему соглашению.