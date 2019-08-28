Джонсон объявил о приостановке работы парламента из-за ситуации с Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ограничит возможность парламента сорвать его планы Brexit. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита G7, передает Reuters.

Джонсон заявил, что назначит на 14 октября речь королевы Елизаветы II, что ознаменует официальное открытие новой сессии парламента, на которой он представит законодательную повестку дня своего правительства.

Это фактически закроет парламент с середины сентября примерно на месяц и сократит время, за которое законодатели могут попытаться заблокировать жесткий Brexit.

На вопрос о том, пытался ли он помешать политикам отложить выход Британии из ЕС, Джонсон ответил:

"Это совершенно не соответствует действительности. У обеих сторон будет достаточно времени для этого важного саммита 17 октября (стран-членов ЕС относительно Brexit - ред.), чтобы обсудить ЕС, Brexit и все другие вопросы", - заявил он.

Также отметим, что на фоне этой новости понизился курс фунта по отношению к евро и доллару.

Напомним, ранее Джонсон советовался по-поводу законности такого решения. Он спросил Генерального прокурора, можно ли закрыть парламент на пять недель с 9 сентября.

Отметим, ранее британский премьер заявил о высокой вероятности выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Он считает, что Лондон не будет юридически обязан заплатить Брюсселю компенсацию в размере 39 млрд фунтов.