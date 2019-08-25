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Джонсон хочет остановить работу парламента Британии на пять недель

Новости » Политика    25.08.2019 - 00:52
Джонсон хочет остановить работу парламента Британии на пять недель
Фото: Борис Джонсон (Jack Taylor/Getty Images)

Работу парламента могут приостановить с 9 сентября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проводит юридические консультации для того, чтобы приостановить работу парламента страны на пять недель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Джонсон спросил своего генерального прокурора, можно ли закрыть парламент на пять недель с 9 сентября. СМИ считают, что этот шаг является попыткой остановить законодателей от принудительного продления срока действия Brexit.

"В электронном письме старших советников правительства советнику в офисе Джонсона, говорится, что премьер-министр недавно запросил указания относительно законности такого шага", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закрытие парламента вполне возможно, если только суды не согласятся с требованием активистов, выступающих против Brexit, заблокировать такой шаг.

Ранее Борис Джонсон заявлял, что Лондон не стремится осуществить выход Британии из Европейского союза (Brexit) без соглашения.

Напомним, президент Европейского совета Дональд Туск заявлял, что Европейский союз не будет сотрудничать с Лондоном в вопросе выхода Британии из ЕС (Brexit) без соглашения.

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