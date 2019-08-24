Джонсон: Британия не стремится к выходу из ЕС без соглашения

Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Джонсон снова подчеркнул на отмене "бекстопа"

Лондон не стремится осуществить выход Британии из Европейского союза (Brexit) без соглашения. Об этом заявил глава британского правительства Борис Джонсон в своем видеообращении, размещенном на странице в Twitter.

Так, по словам Джонсона, британское правительство не хочет допустить жесткий Brexit, но его не устраивает пункт, касающийся так называемого "бекстопа" - режима пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после Brexit.

"Я четко дал понять, что не хочу Brexit с отсутствием соглашения. Но я говорю нашим друзьям в ЕС, если они не хотят Brexit без соглашения, тогда мы должны убрать "бекстоп" из соглашения", - заявил британский премьер.

At the G7 I’m going to be standing up for what we in the UK believe in #TeamUK #G7 pic.twitter.com/sF0mvkZqJg — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2019

Напомним, президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что Европейский союз не будет сотрудничать с правительством Британии по Brexit без соглашения. Туск также выразил надежду, что британский премьер-министр Борис Джонсон не будет отказываться от сделки.

Ранее Туск отказал главе британского правительства Борису Джонсону в изменении условий соглашения о выходе Британии из Европейского союза. Так, глава Европейского совета стал на защиту пункта о сохранении режима свободной торговли между Ирландией и Северной Ирландией, против которого выступает Джонсон.