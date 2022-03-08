Джонсон о выступлении Зеленского: никогда еще Палата общин не слышала подобного

Борис Джонсон назвал речь Владимира Зеленского перед британской Палатой общин лучшим, что слышал британский парламент за всю историю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Великобритании.
"Никогда ранее за многовековую историю парламента Палата общин не выслушивала обращения, подобного тому, которое произнес президент Зеленский сегодня", - заявил Джонсон.
По его словам, правительство Соединенного Королевства будет использовать все возможные методы, "сколько бы времени ни потребовалось, чтобы гарантировать, что путинское вторжение провалится и Украина снова станет свободной".
Напомним, что в своей речи президент заявил, что украинцы не сдадутся и не проиграют, пойдут до самого конца.
Депутаты парламента аплодировали нашему президенту стоя в начале и еще больше - в конце выступления.
Смотрите ниже полное обращение Владимира Зеленского:
Напомним, что Великобритания заявила, что до конца 2022 года полностью откажется от российской нефти и газа.
Ранее такое заявление сделали и в США.
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