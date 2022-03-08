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Зеленский о войне с Россией: "Мы не сдадимся и не проиграем"

Новина українською →
Вторник 08 марта 2022 19:26
Зеленский о войне с Россией: "Мы не сдадимся и не проиграем" Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский в обращении в британскую Палату общин четко заявил приоритеты Украины в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы государства.

Президент заявил готовность украинцев сражаться с агрессором до победного конца. Также он выразил надежду на дальнейшую поддержку Лондона в противостоянии РФ.

"Мы не сдадимся и не проиграем. Мы пойдем до конца. Мы будем биться на морях, будем биться в воздухе. Будем защищать нашу землю, какой бы ни была цена. Мы будем биться в полях, лесах, на побережьях, в городах и селах, на улицах... Мы будем биться повсюду. И мы не сдадимся. Конечно, с вашей помощью, с цивилизацией, с поддержкой вашей, за которую мы благодарны и на которую мы рассчитываем", – заявил Зеленский.

Напомним, что Великобритания отказалась от энергоносителей из России вместе с США.

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