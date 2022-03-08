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Джонсон про виступ Зеленського: ніколи ще Палата громад не чула подібного

Автор: Світлана Мащенко

Борис Джонсон назвав промова Володимира Зеленського перед британською Палатою громад найкращою, що чув британський парламент за всю історію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Великобританії.

"Ніколи раніше за багатовікову історію парламенту Палата громад не вислуховувала звернення, подібного до того, яке виголосив президент Зеленський сьогодні", - заявив Джонсон.

За його словами, уряд Сполученого Королівства буде використовувати всі можливі методи, "скільки б часу не знадобилося, щоб гарантувати, що путінське вторгнення провалиться і Україна знову стане вільною".

Нагадаємо, що у своїй промові президент заявив, що українці не здадуться і не програють, підуть до самого кінця.

Депутати парламенту аплодували нашому президенту стоячи на початку і ще більше - в кінці виступу.

Дивіться нижче повне звернення Володимира Зеленського:

Нагадаємо, що Великобританія заявила, що до кінця 2022 року повністю відмовиться від російської нафти і газу.

Раніше таку заяву зробили і в США.

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