Джонсон про виступ Зеленського: ніколи ще Палата громад не чула подібного

Борис Джонсон назвав промова Володимира Зеленського перед британською Палатою громад найкращою, що чув британський парламент за всю історію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Великобританії.
"Ніколи раніше за багатовікову історію парламенту Палата громад не вислуховувала звернення, подібного до того, яке виголосив президент Зеленський сьогодні", - заявив Джонсон.
За його словами, уряд Сполученого Королівства буде використовувати всі можливі методи, "скільки б часу не знадобилося, щоб гарантувати, що путінське вторгнення провалиться і Україна знову стане вільною".
Нагадаємо, що у своїй промові президент заявив, що українці не здадуться і не програють, підуть до самого кінця.
Депутати парламенту аплодували нашому президенту стоячи на початку і ще більше - в кінці виступу.
Дивіться нижче повне звернення Володимира Зеленського:
Нагадаємо, що Великобританія заявила, що до кінця 2022 року повністю відмовиться від російської нафти і газу.
Раніше таку заяву зробили і в США.
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