Джонсон про виступ Зеленського: ніколи ще Палата громад не чула подібного

"Ніколи раніше за багатовікову історію парламенту Палата громад не вислуховувала звернення, подібного до того, яке виголосив президент Зеленський сьогодні", - заявив Джонсон.

За його словами, уряд Сполученого Королівства буде використовувати всі можливі методи, "скільки б часу не знадобилося, щоб гарантувати, що путінське вторгнення провалиться і Україна знову стане вільною".

Нагадаємо, що у своїй промові президент заявив, що українці не здадуться і не програють, підуть до самого кінця.

Депутати парламенту аплодували нашому президенту стоячи на початку і ще більше - в кінці виступу.

Дивіться нижче повне звернення Володимира Зеленського: