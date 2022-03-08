Джонсон о выступлении Зеленского: никогда еще Палата общин не слышала подобного

Борис Джонсон назвал речь Владимира Зеленского перед британской Палатой общин лучшим, что слышал британский парламент за всю историю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Великобритании.

"Никогда ранее за многовековую историю парламента Палата общин не выслушивала обращения, подобного тому, которое произнес президент Зеленский сегодня", - заявил Джонсон.

По его словам, правительство Соединенного Королевства будет использовать все возможные методы, "сколько бы времени ни потребовалось, чтобы гарантировать, что путинское вторжение провалится и Украина снова станет свободной".

Напомним, что в своей речи президент заявил, что украинцы не сдадутся и не проиграют, пойдут до самого конца.

Депутаты парламента аплодировали нашему президенту стоя в начале и еще больше - в конце выступления.

Смотрите ниже полное обращение Владимира Зеленского: