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Джонсон вылечился от коронавируса и вернется на работу в понедельник

Новости » Коронавирус     26.04.2020 - 08:38
Джонсон вылечился от коронавируса и вернется на работу в понедельник
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/foreignoffice)

Он вернет контроль над правительством Великобритании во время, когда в стране значительно выросло число пострадавших от коронавируса

Пресс-секретарь правительства подтвердила информацию, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вылечился от коронавируса и вернется на работу в понедельник, 27 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Джонсон вернет контроль над правительством под давлением экономических последствий, направленных на сдерживание распространения коронавируса, а также на фоне увеличения числа погибших и инфицированных.

Напомним, в мире зафиксированы 201 502 летальных случая, связанных с заболеванием коронавирусом. Наибольшее количество умерших в Соединенных Штатах (53 070), Италии (26 384), Испании (22 902), Франции (22 614) и Британии (20 319). При этом общее количество зараженных коронавирусом в Великобритании составляет более 150 тысяч человек.

Ранее РБК-Украина писало, что 6 апреля Джонсона перевели в реанимацию из-за коронавируса. В то же время представители Даунинг-стрит отрицали, что у него есть пневмония. Джонсона госпитализировали за день до этого, так как его состояние ухудшилось. О том, что он заразился COVID-19 стало известно еще 27 марта.

Уже 12 апреля Джонсон был выписан из больницы, где он в последнее время проходил лечение от коронавируса.

Также СМИ сообщали, что Джонсон много и полноценно работал уже с 20 апреля. На следующей неделе он поручил своим помощникам организовать индивидуальные встречи с министрами, чтобы войти в курс дела.

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