Стало известно, когда Джонсон вернется к исполнению своих обязанностей

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/foreignoffice)

Премьер Британии выйдет на работу с понедельника

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернется к исполнению своих обязанностей с понедельника, 27 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Daily Telegraph.

По информации одного из собеседников газеты, Джонсон уже много и полноценно работал с 20 апреля. На следующей неделе он поручил своим помощникам организовать индивидуальные встречи с министрами, чтобы войти в курс дела, пишет издание.

"Он вернется в критическое время, когда страна более месяца находится в закрытом положении, и министры полагаются на него, чтобы придать новый импульс планам стратегии выхоа (Британии из карантина, - ред.)", - говорится в сообщаении.

РБК-Украина писало, что 12 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы, где он в последнее время проходил лечение от коронавируса.

Отметим, 6 апреля Джонсона перевели в реанимацию из-за коронавируса. В то же время представители Даунинг-стрит отрицали, что у него есть пневмония. Джонсона госпитализировали за день до этого, так как его состояние ухудшилось. О том, что он заразился COVID-19 стало известно еще 27 апреля.