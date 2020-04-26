Фото: Борис Джонсон (flickr.com/foreignoffice)

Він поверне контроль над урядом Великобританії у час, коли в країні значно зросла кількість постраждалих від коронавірусу

Прес-секретар уряду підтвердила інформацію, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вилікувався від коронавірусу й повернеться на роботу в понеділок, 27 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Джонсон поверне контроль над урядом під тиском економічних наслідків, спрямованих на стримування поширення коронавірусу, а також на тлі збільшення числа загиблих та інфікованих.

Нагадаємо, у світі зафіксовані 201 502 летальних випадки, пов'язаних із захворюванням на коронавірус. Найбільша кількість померлих в Сполучених Штатах (53 070), Італії (26 384), Іспанії (22 902), Франції (22 614) і Британії (20 319). При цьому загальна кількість заражених коронавірусом у Великобританії становить понад 150 тисяч осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що 6 квітня Джонсона перевели в реанімацію через коронавірус. Водночас представники Даунінг-стріт заперечували, що у нього є пневмонія. Джонсона госпіталізували за день до цього, оскільки його стан погіршився. Про те, що він заразився COVID-19 стало відомо ще 27 березня.

Вже 12 квітня Джонсон був виписаний з лікарні, де він останнім часом проходив лікування від коронавірусу.

Також ЗМІ повідомляли, що Джонсон багато і повноцінно працював вже з 20 квітня. Наступного тижня він доручив своїм помічникам організувати індивідуальні зустрічі з міністрами, щоб увійти в курс справи.