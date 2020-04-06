Бориса Джонсона перевели в реанимацию из-за коронавируса

Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Ранее сообщалось о госпитализации британского премьера

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого оказался положительный результат теста на коронавирус, переведен в реанимацию. Об этом сообщает Sky News.

В офисе Джонсона говорят, что премьера отправили в больницу, потому что через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус у него продолжают присутствовать симптомы.

"Премьер-министр попросил министра иностранных дел Доминика Рааба, который является первым госсекретарем, заменить его в случае необходимости", - заявили на Даунинг-стрит.

Напомним, 27 марта стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Глава правительства самоизолировался у себя дома на Даунинг-стрит.

Уже 3 апреля Джонсон заявил, что чувствует себя лучше, после того как провел семь дней в изоляции.

Также ранее стало известно, что сын Елизаветы II принц Чарльз заболел коронавирусом. 71-летний монарх провел семь дней на карантине в особняке в Шотландии после того, как у него был положительный тест и проявлялись легкие симптомы. После консультации с врачом он вышел из самоизоляции. О болезни принца Чарльза стало известно 25 марта.