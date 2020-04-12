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Премьер Британии Джонсон выписан из больницы

Новости » Коронавирус     12.04.2020 - 15:38
Премьер Британии Джонсон выписан из больницы
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/foreignoffice)

Джонсон приступит к работе не сразу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы, где он в последнее время проходил лечение от коронавируса. Об этом сообщает Sky News.

По словам представителя Даунинг-стрит, Джонсона выписали из больницы, однако он продолжит восстанавливаться от коронавируса и не сразу приступит к работе.

"Премьер-министр был выписан из больницы, чтобы продолжить свое выздоровление в Чекерсе (поместье Джонсона в Бакингемшире, - ред.). По совету медицинской бригады премьер-министр не сразу вернется к работе. Он хотел бы поблагодарить всех в Сент-Томасе за заботу, которую он получил", - добавил представитель.

Напомним, ранее сообщалось, что состояние Джонсона улучшается. В частности, премьер уже самостоятельно вставал с койки, смотрел фильмы в больнице и читал присланные ему письма.

Отметим, 6 апреля Джонсона перевели в реанимацию из-за коронавируса. В то же время представители Даунинг-стрит отрицали, что у него есть пневмония. Джонсона госпитализировали за день до этого, так как его состояние ухудшилось. О том, что он заразился COVID-19 стало известно еще 27 апреля.

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