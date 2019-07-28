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Джонсон выдвинул Евросоюзу условие по соглашению о Brexit

Новости » Политика    28.07.2019 - 03:51
Джонсон выдвинул Евросоюзу условие по соглашению о Brexit
Фото: Борис Джонасон (flickr.com/nato)

Джонсон хочет избавиться от "ирландского бэкстопа"

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания выйдет из Евросоюза при одном условии. Об этом пишет The Guardian.

Так, условием Джонсона есть отказ от механизма, призванного предотвратить возвращение жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией - "ирландского бэкстопа".

"Если мы избавимся от бэкстопа целиком и полностью, то мы достигнем большого прогресса", - сказал он..

Британский премьер заявил, что этот механизм "пытается разделить" Великобританию, и назвал его антидемократическим.

Джонсон отметил, что не хочет "жесткого" Brexit по сценарию без сделки, однако, по его словам, Британия должна настаивать на отказе от "бэкстопа". 

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время телефонного разговора с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном отказался возобновить переговоры об условиях Brexit. 

РБК-Украина писало, что новый британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания не только выйдет из состава Евросоюза до 31 октября, но и заключит более выгодное соглашение по Brexit с Евросоюзом.

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Новости Украины Brexitборис джонсон
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