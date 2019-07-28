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Джонсон висунув Євросоюзу умову щодо угоди про Brexit

Новини » Політика    28.07.2019 - 03:51
Джонсон висунув Євросоюзу умову щодо угоди про Brexit
Фото: Борис Джонасон (flickr.com/nato)

Джонсон хоче позбутися "ірландського бекстопа"

Новий прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Великобританія вийде з Євросоюзу за однієї умови. Про це пише The Guardian.

Так, умовою Джонсона є відмова від механізму, покликаного запобігти поверненню жорсткої межі між Ірландією і Північною Ірландією - "ірландського бекстопа".

"Якщо ми позбудемося від бекстопа цілком і повністю, то ми досягнемо великого прогресу", - сказав він.

Британський прем'єр заявив, що цей механізм "намагається розділити" Великобританію, і назвав його антидемократичним.

Джонсон зазначив, що не хоче "жорсткого" Brexit за сценарієм без угоди, однак, за його словами, Британія повинна наполягати на відмові від "бекстопа".

Раніше повідомлялося, що глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном відмовився відновити переговори про умови Brexit.

РБК-Україна писало, що новий британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Великобританія не тільки вийде з складу Євросоюзу до 31 жовтня, але і укладе більш вигідну угоду Brexit з Євросоюзом.

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