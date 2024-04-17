Джонсон визначився з датою голосування щодо ініціативи про допомогу Україні та Ізраїлю

Під час звернення до членів Палати представників, Джонсон заявив, що сьогодні Комітет з питань регламенту оприлюднить три законопроєкти, які стосуються фінансування інтересів національної безпеки Америки та її союзників в Ізраїлі, Індо-Тихоокеанському регіоні, а також Україні.

"Ці законопроєкти будуть винесені на розгляд за структурованим регламентом, який дозволить процес внесення поправок, разом з четвертим законопроєктом, який включає в себе Закон про РЕПО, законопроєкт про TikTok, санкції та інші заходи, спрямовані на протистояння Росії, Китаю та Ірану", - додав він.

В кінці Джонсон відзначив, що голосування щодо остаточного ухвалення законопроєктів очікується в суботу ввечері.

Питання щодо допомоги Україні від США

У лютому 2024 року Сенат США дав "зелене світло" на законопроєкт, який передбачав нашій країні 60 млрд доларів допомоги. Втім, документ "застряг" в Палаті представників через дискусії довкола державного кордону між США та Мексикою. У тому ж числі Джонсон допускав, що законопроєкт може містити допомогу нашій країні у вигляді кредиту.

Вчора, 16 квітня, було представлено чотири окремі законопроєкти, які включали фінансування допомоги для України, Ізраїлю, Тайваню.