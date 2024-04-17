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Джонсон определился с датой голосования по инициативе о помощи Украине и Израилю

Фото: Майк Джонсон, спикер Палаты представителей США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Голосование по законопроектам, которые содержат помощь Украине, Израилю и Тайваню состоится в субботу, 20 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Палаты представителей Соединенных Штатов Америки (США) Майка Джонсона, которого цитирует корреспондент Белого дома Жаки Генрих.

Во время обращения к членам Палаты представителей, Джонсон заявил, что сегодня Комитет по вопросам регламента обнародует три законопроекта, которые касаются финансирования интересов национальной безопасности Америки и ее союзников в Израиле, Индо-Тихоокеанском регионе, а также Украине.

"Эти законопроекты будут вынесены на рассмотрение по структурированному регламенту, который позволит процесс внесения поправок, вместе с четвертым законопроектом, который включает в себя Закон о РЕПО, законопроект о TikTok, санкции и другие меры, направленные на противостояние России, Китаю и Ирану", - добавил он.

В конце Джонсон отметил, что голосование по окончательному принятию законопроектов ожидается в субботу вечером.

Вопрос о помощи Украине от США

В феврале 2024 года Сенат США дал "зеленый свет" на законопроект, который предусматривал нашей стране 60 млрд долларов помощи. Впрочем, документ "застрял" в Палате представителей из-за дискуссий вокруг государственной границы между США и Мексикой. В том же числе Джонсон допускал, что законопроект может содержать помощь нашей стране в виде кредита.

Вчера, 16 апреля, было представлено четыре отдельных законопроекта, которые включали финансирование помощи для Украины, Израиля, Тайваня.

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