Джонсон вирішив призначити критика допомоги Україні на посаду глави комісії з розвідки США

Спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки (США) Майк Джонсон запропонував представнику Республіканської партії з Арканзасу Ріку Кроуфорду, який виступав проти допомоги Україні, очолити Комітет з розвідки. Він має замінити на цій посаді Майка Тернера , який активно підтримує Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними західного видання, таке рішення Джонсона було ухвалене менш ніж через день після несподіваного усунення Тернера на користь іншого американського законодавця, який "більше відповідає ідеології" новообраного президента Дональда Трампа за кілька днів до інавгурації.

Пояснюючі усунення Тернера, Джонсон заявив, що розвідувальне співтовариство Штатів потребує "нового старту", і що Трамп не має нічого спільного з цим рішенням.

Як зазначає Bloomberg, Тернер розходився з Трампом щодо політики підтримки України, яка продовжує протистояти широкомасштабній військовій агресії з боку РФ.

Також цей конгресмен від штату Огайо вважається одним із найсильніших прихильників України, він виступав за постійний потік допомоги від США для Києва у сфері безпеки, а також за прискорення поставок зброї. Крім того, Тернер брав участь у роботі щодо НАТО.

Конгресмен США Майк Тернер (фото: facebook.com/RepMikeTurner)

Тернер також зіткнувся з деякими прихильниками Трампа в Конгресі, наполягаючи на розширенні розвідувальних повноважень, у той час, як опоненти наполягали на вимаганні ордерів на спостереження за об'єктами

Що відомо про Кроуфорда

Цей республіканець є ветераном армії (служив техніком зі знешкодження вибухових боєприпасів). Його діяльність під час роботи в Конгресі не широко освітлювалася ЗМІ.

Конгресмен США Рік Кроуфорд (фото: wikipedia.org)

Кроуфорд раніше заявляв, що підтримує надання Україні військової допомоги летального характеру, але виступає проти того, щоб "надсилати свої податкові долари на європейські канікули, щоб заплатити за уряд іншої країни".

У квітні 2024 року Рік Кроуфорд проголосував проти виділення пакета допомоги на суму 60,8 мільярда доларів, який включав 9 мільярдів доларів економічної підтримки для України.

У грудня Кроуфорд, як голова підкомітету з розвідки, який контролює ЦРУ, опублікував звіт, в якому зробив висновок, що Гаванський синдром або аномальні інциденти зі здоров'ям, які вплинули на державних службовців за кордоном, були, ймовірно, спричинені іноземними ворогами.

Він також розкритикував розвідувальне співтовариство за перешкоду розслідуванню його комісії, та заявив, що сподівається на співпрацю з адміністрацією Трампа у цьому питанні.

Кроуфорд брав участь у родео по всій країні, займався також продюсуванням. Він також працював сільськогосподарським репортером і телеведучим.