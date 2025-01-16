ua en ru
Чт, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Джонсон усунув прихильника України з посади голови комітету розвідки США

Вашингтон, Четвер 16 січня 2025 14:06
UA EN RU
Джонсон усунув прихильника України з посади голови комітету розвідки США Фото: конгресмен Майк Тернер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон усунув Майка Тернера з посади голови комітету розвідки. Останній активно підтримує Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відповідне рішення було ухвалене у середу, 15 січня. Джонсон усунув свого колегу-республіканця Майка Тернера з посади голови комітету Палати представників з розвідки.

Спікер Палати представників заявив, що незабаром оголосить про призначення нового голови. Ймовірно, це може статися вже сьогодні, 16 січня. Джонсон наголосив, що розвідувальне співтовариство та все, що пов’язано з комітетом, "потребує нового початку".

Конгресмен Майк Тернер - один з ключових прихильників України, він виступає за збільшення допомоги. Так, у липні 2024 року він підтримав ширше застосування американської зброї українськими військами по території РФ.

Також конгресмен заявляв, що участь військ КНДР у війні проти України має стати "червоною лінією" для США та НАТО. На думку Тернера, США та НАТО повинні розглянути можливість удару по силах КНДР в Україні.

Зміна влади у США

Нагадаємо, 20 січня у США відбудеться інавгурація обраного президента Дональда Трампа. Саме тоді він офіційно розпочне виконувати обов'язки американського президента. Детальніше про це - у нашому матеріалі.

Чинний президент США Джо Байден в останні дні на посаді виголосив прощальну промову, під час якої підбив підсумки свого президентства. Під час свого виступу він також згадав Україну та війну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Конгресс США
NEWS
Зеленський зробив заяву про ситуацію на фронті
Зеленський зробив заяву про ситуацію на фронті
DAILY
Скільки Путін платить за війну та як Захід посилює тиск на економіку РФ
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Скільки Путін платить за війну та як Захід посилює тиск на економіку РФ