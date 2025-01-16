Джонсон решил назначить критика помощи Украине на должность главы комиссии по разведке США

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки (США) Майк Джонсон предложил представителю Республиканской партии из Арканзаса Рику Кроуфорду, который выступал против помощи Украине, возглавить Комитет по разведке. Он должен заменить на этом посту Майка Тернера , который активно поддерживает Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным западного издания, такое решение Джонсона было принято менее чем через день после неожиданного устранения Тернера в пользу другого американского законодателя, который "больше соответствует идеологии" новоизбранного президента Дональда Трампа за несколько дней до инаугурации.

Объясняя отстранение Тернера, Джонсон заявил, что разведывательное сообщество Штатов нуждается в "новом старте", и что Трамп не имеет ничего общего с этим решением.

Как отмечает Bloomberg, Тернер расходился с Трампом относительно политики поддержки Украины, которая продолжает противостоять широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ.

Также этот конгрессмен от штата Огайо считается одним из самых сильных сторонников Украины, он выступал за постоянный поток помощи от США для Киева в сфере безопасности, а также за ускорение поставок оружия. Кроме того, Тернер участвовал в работе по НАТО.

Конгрессмен США Майк Тернер (фото: facebook.com/RepMikeTurner)

Тернер также столкнулся с некоторыми сторонниками Трампа в Конгрессе, настаивая на расширении разведывательных полномочий, в то время как оппоненты настаивали на требовании ордеров на наблюдение за объектами

Что известно о Кроуфорде

Этот республиканец является ветераном армии (служил техником по обезвреживанию взрывчатых боеприпасов). Его деятельность во время работы в Конгрессе не широко освещалась СМИ.

Конгрессмен США Рик Кроуфорд (фото: wikipedia.org)

Кроуфорд ранее заявлял, что поддерживает предоставление Украине военной помощи летального характера, но выступает против того, чтобы "отправлять свои налоговые доллары на европейские каникулы, чтобы заплатить за правительство другой страны".

В апреле 2024 года Рик Кроуфорд проголосовал против выделения пакета помощи на сумму 60,8 миллиарда долларов, который включал 9 миллиардов долларов экономической поддержки для Украины.

В декабре Кроуфорд, как председатель подкомитета по разведке, который контролирует ЦРУ, опубликовал отчет, в котором сделал вывод, что Гаванский синдром или аномальные инциденты со здоровьем, которые повлияли на государственных служащих за рубежом, были, вероятно, вызваны иностранными врагами.

Он также раскритиковал разведывательное сообщество за препятствие расследованию его комиссии, и заявил, что надеется на сотрудничество с администрацией Трампа в этом вопросе.

Кроуфорд участвовал в родео по всей стране, занимался также продюсированием. Он также работал сельскохозяйственным репортером и телеведущим.