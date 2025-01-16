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Джонсон отстранил сторонника Украины с должности главы комитета разведки США

Вашингтон, Четверг 16 января 2025 14:06
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Джонсон отстранил сторонника Украины с должности главы комитета разведки США Фото: конгрессмен Майк Тернер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отстранил Майка Тернера с должности главы комитета разведки. Последний активно поддерживает Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Соответствующее решение было принято в среду, 15 января. Джонсон отстранил своего коллегу-республиканца Майка Тернера с должности главы комитета Палаты представителей по разведке.

Спикер Палаты представителей заявил, что вскоре объявит о назначении нового главы. Вероятно, это может произойти уже сегодня, 16 января. Джонсон подчеркнул, что разведывательное сообщество и все, что связано с комитетом, "нуждается в новом начале".

Конгрессмен Майк Тернер - один из ключевых сторонников Украины, он выступает за увеличение помощи. Так, в июле 2024 года он поддержал более широкое применение американского оружия украинскими войсками по территории РФ.

Также конгрессмен заявлял, что участие войск КНДР в войне против Украины должно стать "красной линией" для США и НАТО. По мнению Тернера, США и НАТО должны рассмотреть возможность удара по силам КНДР в Украине.

Смена власти в США

Напомним, 20 января в США состоится инаугурация избранного президента Дональда Трампа. Именно тогда он официально начнет исполнять обязанности американского президента. Подробнее об этом - в нашем материале.

Действующий президент США Джо Байден в последние дни на посту произнес прощальную речь, во время которой подвел итоги своего президентства. Во время своего выступления он также упомянул Украину и войну.

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