Джонсон отстранил сторонника Украины с должности главы комитета разведки США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Соответствующее решение было принято в среду, 15 января. Джонсон отстранил своего коллегу-республиканца Майка Тернера с должности главы комитета Палаты представителей по разведке.

Спикер Палаты представителей заявил, что вскоре объявит о назначении нового главы. Вероятно, это может произойти уже сегодня, 16 января. Джонсон подчеркнул, что разведывательное сообщество и все, что связано с комитетом, "нуждается в новом начале".

Конгрессмен Майк Тернер - один из ключевых сторонников Украины, он выступает за увеличение помощи. Так, в июле 2024 года он поддержал более широкое применение американского оружия украинскими войсками по территории РФ.

Также конгрессмен заявлял, что участие войск КНДР в войне против Украины должно стать "красной линией" для США и НАТО. По мнению Тернера, США и НАТО должны рассмотреть возможность удара по силам КНДР в Украине.