Джонсон может стать следующим премьером Британии, - Reuters

Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Джонсон является лидером среди депутатов Консервативной партии

Экс-глава МИД Британии Борис Джонсон может сменить Терезу Мэй на посту премьер-министра страны после ее отставки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, по данным исследования YouGov, проведенного для газеты The Times Джонсона, на посту нового главы правительства Британии, видят 39% правящей Консервативной партии.

Отмечается, что он на 13% опережает бывшего министра по вопросам выхода Британии из ЕС (Brexit) Доминика Рааба.

Напомним, ранее экс-министр иностранных дел Великобритании и экс-мэр Лондона Борис Джонсон подтвердил свои намерения побороться за кресло премьер-министра страны после того, как действующая британская премьер-министр Тереза Мэй оставит эту должность.

РБК-Украина писало, что премьер-министр Британии Тереза Мэй пообещала согласовать график выборов нового лидера в ближайшие недели. Председатель комитета Грэм Брэди сообщил, что он снова встретится с Мэй в июне, чтобы "согласовать график выборов нового лидера" после голосования за соглашение о Brexit.

Добавим, в июле прошлого года Борис Джонсон подал в отставку с должности главы МИД Великобритании в знак протеста против линии Мэй в переговорах с Евросоюзом относительно Brexit. Сам Джонсон является сторонником так называемого "жесткого" выхода Великобритании из ЕС на условиях Лондона.