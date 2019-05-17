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Джонсон попытается возглавить правительство Британии вместо Мэй

Новости » Политика    17.05.2019 - 00:35
Джонсон попытается возглавить правительство Британии вместо Мэй
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Джонсон планирует побороться за кресло премьер-министра

Бывший министр иностранных дел Великобритании и экс-мэр Лондона Борис Джонсон подтвердил свои намерения побороться за кресло премьер-министра страны после того, как действующая британская премьер Тереза Мэй уйдет из этой должноси. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Он добавил, что его будущее участие в гонке "ни для кого уже не является секретом". Таким образом он подтвердил прогнозы многих обозревателей и политиков относительно его участия в борьбе за кресло премьера.

"Конечно, я собираюсь это сделать", - заявил Джонсон в четверг, 16 мая, во время бизнес-форума в Манчестере.

Напомним, в июле прошлого года Борис Джонсон подал в отставку с должности главы МИД Великобритании в знак протеста против линии Мэй в переговорах с Евросоюзом относительно Brexit. Сам Джонсон является сторонником так называемого "жесткого" выхода Великобритании из ЕС на условиях Лондона.

РБК-Украина писало, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала согласовать график выборов нового лидера в ближайшие недели. Председатель комитета Грэм Брэди сообщил, что он снова встретится с Мэй в июне, чтобы "согласовать график выборов нового лидера" после голосования за соглашение о Brexit.

Великобритания может утвердить соглашение по Brexit до июля Тереза Мэй в ближайшие дни может назначить дату своей отставки
Новости Украины Тереза МэйВеликобритания
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