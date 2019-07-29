Джонсон створив спеціальний воєнний кабінет міністрів заради Brexit

Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Вихід Британії з ЄС запланований на 31 жовтня 2019 року

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон створив спеціальний воєнний кабінет міністрів Великобританії, що збиратиметься кожен день з метою забезпечення виходу країни з Євросоюзу (Brexit) 31 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що спеціальний воєнний кабінет, що складається з шести старших міністрів спостерігатиме за підготовкою до Brexit. Вони будуть зустрічатися в будні і вихідні, поки країна не вийде з ЄС.

"Кабінет прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона в понеділок проведе своє перше засідання на високому рівні, і буде збиратися кожен день, щоб забезпечити вихід країни із Європейського союзу 31 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що канцлер герцогства Ланкашир Майкл Гоув очолить засідання кабміну.

"Уряд активізує підготовку до "жорсткого" Brexit на випадок, якщо ЄС не погодиться відновити переговори. Ми все ще сподіваємося, що лідери ЄС змінять свою думку, але ми повинні діяти виходячи з припущення, що цього не станеться", - сказав він.

Нагадаємо, Великобританія категорично проти нового перенесення терміну виходу з ЄС. Джонсон планує припинити членство Великобританії в Європейському союзі до встановленого терміну - 31 жовтня 2019 року.

Як повідомляє РБК-Україна, глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном відмовився відновити переговори про умови Brexit. Юнкер назвав нинішній варіант договору "найкращим і єдино можливим". При цьому він заявив, що ЄС готовий проаналізувати пропозиції Джонсона на предмет їх відповідності існуючої угоди.