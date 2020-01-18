Джонсон збирає позачергове засідання уряду у день Brexit

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Також Джонсон виступить із зверненням до британцям

Уряд Великобританії проведе позачергове засідання в день виходу країни з ЄС (Brexit) 31 січня, щоб обговорити майбутнє Сполученого Королівства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єрської канцелярії.

Увечері того ж дня глава уряду Борис Джонсон виступить із зверненням до британців.

"Міністри обговорять пропозиції прем'єр-міністра щодо розширення повноважень міських і регіональних влад і плани уряду щодо підвищення добробуту і створення нових можливостей (для населення, - ред.). Увечері прем'єр-міністр виступить зі спеціальним зверненням до нації", - йдеться в документі.

Засідання уряду буде проходити не в столиці, а в одному з міст півночі Англії. В ході грудневих виборів до британського парламенту цей регіон показав різке зростання симпатій до правлячої Консервативної партії на тлі складної економічної ситуації, яку торі обіцяють виправити.

Нагадаємо, 31 січня Великобританія повинна покинути Європейський союз. Після цього почнеться перехідний період, за час якого між Британією та ЄС повинен бути укладений нове торгове угоду. Британський уряд планує завершити угоду до кінця 2020 року.

Також повідомлялося, що уряд Великобританії планує підписати торгову угоду з Європейським союзом з нульовим тарифом і нульовий квотою після виходу країни зі складу ЄС. Нульові тарифи дозволять уникнути перевірок на кордоні між Британією і Північною Ірландією.