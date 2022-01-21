Джонсон и Шольц: дальнейшая военная агрессия дорого обойдется России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем обсудил ситуацию вокруг Украины. Лидеры предупредили Россию о высокой цене за дальнейшую эскалацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию премьер-министра Великобритании.
Стороны согласились, что любое вторжение в Украину будет серьезной стратегической ошибкой России.
"Лидеры обсудили вызывающее обеспокоенность развитие ситуации на границе Украины и согласились, что Россия заплатит высокую цену в случае дальнейшей военной агрессии", - говорится в сообщении.
Джонсон также отметил важность скоординированной работы членов НАТО по этому вопросу.
Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна готова передать Украине еще больше оружия.
Добавим, что ранее в Украину прибыла партия международной технической помощи от Британии. Было предоставлено легкое противотанковое вооружение.