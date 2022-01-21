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Джонсон и Шольц: дальнейшая военная агрессия дорого обойдется России

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Великобритания, Пятница 21 января 2022 01:20
Джонсон и Шольц: дальнейшая военная агрессия дорого обойдется России Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Pippa Fowles/No 10 Downing Street via Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем обсудил ситуацию вокруг Украины. Лидеры предупредили Россию о высокой цене за дальнейшую эскалацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию премьер-министра Великобритании.

Стороны согласились, что любое вторжение в Украину будет серьезной стратегической ошибкой России.

"Лидеры обсудили вызывающее обеспокоенность развитие ситуации на границе Украины и согласились, что Россия заплатит высокую цену в случае дальнейшей военной агрессии", - говорится в сообщении.

Джонсон также отметил важность скоординированной работы членов НАТО по этому вопросу.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна готова передать Украине еще больше оружия.

Добавим, что ранее в Украину прибыла партия международной технической помощи от Британии. Было предоставлено легкое противотанковое вооружение.

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