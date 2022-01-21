Джонсон і Шольц: подальша військова агресія дорого обійдеться Росії
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон в ході телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем обговорив ситуацію навколо України. Лідери попередили Росію про високу ціну за подальшу ескалацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Великобританії.
Сторони погодилися, що будь-яке вторгнення в Україну буде серйозною стратегічною помилкою Росії.
"Лідери обговорили викликає стурбованість розвиток ситуації на кордоні України і погодилися, що Росія заплатить високу ціну в разі подальшої військової агресії", - йдеться в повідомленні.
Джонсон також наголосив на важливості скоординованої роботи членів НАТО з цього питання.
Нагадаємо, міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що країна готова передати Україні ще більше зброї.
Додамо, що раніше в Україну прибула партія міжнародної технічної допомоги від Британії. Було надано легке протитанкове озброєння.