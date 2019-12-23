Джонсон считает невозможной перезагрузку отношений с РФ

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/foreignoffice)

По словам Джонсона, многие политики считали, что Британий и Россия смогут "перезагрузить" отношения

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает невозможной перезагрузку отношений с Российской Федерацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Spectator.

По его словам, многие политики считали, что Великобританий и Россия смогут "перезагрузить" политические отношения.

"Я действительно считал, как, думаю, и многие другие министры иностранных дел и премьер-министры до меня, что мы можем начать все сначала с Россией. Что это великая страна, с которой мы боролись против фашизма. Очень, очень печально, что я был неправ", - заявил Джонсон.

Напомним, Великобритания поприветствовала договоренности, которые были достигнуты на встрече в нормадском формате в Париже. Кроме того, дипломаты призвали Российскую Федерацию выполнить ее обязательства по минскими соглашениям.

Кроме того, спецслужбы Лондона предполагают, что связанные с Москвой хакеры похитили секретные документы о переговорах между Соединенными Штатами и Великобританией. В документах - секретные переговоры между Лондоном и Вашингтоном по поводу возможной продажи американским компаниям Национальной системы здравоохранения Британии.