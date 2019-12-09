Британские спецслужбы подозревают РФ в причастности к утечке документов правительства

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Речь идет об утечке документов британского Министерства внешней торговли

Спецслужбы Лондона предполагают, что связанные с Москвой хакеры похитили секретные документы о переговорах между США и Великобританией. Об этом сообщает Sunday Times.

Бумаги в итоге появились в социальной сети Reddit и на трех интернет-сайтах Германии. В этих документах - секретные переговоры между Лондоном и Вашингтоном по поводу возможной продажи американским компаниям Национальной системы здравоохранения Британии.

Подозрение на Россию пало из-за того, что хакеры использовали методы, похожие на те, которые использовались при операции по дезинформации Secondary Infektion. В этой операции британские спецслужбы подозревают хакеров, связанных с российскими властями.

На сегодня в Reddit заблокировали уже 61 аккаунт, из которых были распространены секретные документы.

В Британии считают, что информация о переговорах с США может оказать влияние на будущие выборы в Соединенном королевстве и использоваться в интересах других стран.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что в правительстве Великобритании опасаются вмешательства России в избирательную кампанию. Причиной этому стала публикация тайных документов правительства по выходу Британии из Европейского союза (Brexit).