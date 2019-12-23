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Джонсон вважає неможливим перезавантаження відносин з РФ

Новини » Політика     23.12.2019 - 15:14
Джонсон вважає неможливим перезавантаження відносин з РФ
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/foreignoffice)

За словами Джонсона, багато політиків вважали, що Британій і Росія зможуть "перезавантажити" відносини

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що вважає неможливою перезавантаження відносин з Російської Федерацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Spectator.

За його словами, багато політиків вважали, що Великобританий і Росія зможуть "перезавантажити" політичні відносини.

"Я дійсно вважав, як, думаю, і багато інші міністри закордонних справ і прем'єр-міністри до мене, що ми можемо почати все спочатку з Росією. Що це велика країна, з якої ми боролися проти фашизму. Дуже, дуже сумно, що я був неправий", - заявив Джонсон.

Нагадаємо, Великобританія привітала домовленості, які були досягнуті на зустрічі в нормадском форматі в Парижі. Крім того, дипломати закликали Російську Федерацію виконати її зобов'язання з мінськими угодами.

Крім того, спецслужби Лондона припускають, що пов'язані з Москвою хакери викрали секретні документи про переговори між Сполученими Штатами і Великобританією. У документах - секретні переговори між Лондоном і Вашингтоном з приводу можливого продажу американським компаніям Національної системи охорони здоров'я Британії.

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