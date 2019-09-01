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Джонсон призвал парламент Британии рассмотреть Brexit

Новости » Политика    01.09.2019 - 09:46
Джонсон призвал парламент Британии рассмотреть Brexit
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Джонсон хочет вывести Британию из ЕС до 31 октября

Премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал парламент поставить на рассмотрение вопрос о выходе страны из Европейского союза (Brexit). Об этом говорится в интервью британского премьера для Sunday Times.

Так, Джонсон призвал британских депутатов не срывать его план по завершению выхода Британии из Евросоюза до 31 октября этого года. Глава правительства призвал поставить вопрос Brexit на рассмотрение парламента.

"Основной выбор заключается в следующем: переходите вы на сторону Джереми Корбина и тех, кто хочет отменить референдум (о Brexit - ред.)? Переходите ли вы на сторону тех, кто хочет отречься от демократического вердикта народа и погрузить эту страну в хаос? Или вы собираетесь встать на сторону тех из нас, кто хочет достичь успеха, выполнить мандат людей и сосредоточиться на абсолютно точной внутренней повестке дня страны?", - заявил Джонсон.

Кроме того, британский премьер в очередной раз пообещал завершить процесс Brexit с соглашением с Евросоюзом, или без нее.

Напомним, бывший британский премьер Гордон Браун заявил, что Европейский союз готовится предложить правительству Британии отсрочить дату завершения Brexit. По словам Брауна, идею отсрочки Brexit поддерживает президент Франции Эммануэль Макрон.

Накануне президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что премьер-министр Британии Борис Джонсон может принять решение пойти на Brexit любой ценой, просто для решения внутриполитических вопросов.

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