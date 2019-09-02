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Джонсон вирішив не оголошувати дострокові загальні вибори

Новини » Політика    02.09.2019 - 22:30
Джонсон вирішив не оголошувати дострокові загальні вибори
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Джонсон попросив парламентаріїв не підривати позиції Лондона на переговорах з Брюсселем

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон поки не планує оголошувати дострокові загальні вибори, незважаючи на наявні суперечності у зв'язку з жорстким Brexit із депутатами британського парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що Джонсон попросив законодавців не підривати позиції Лондона на переговорах з Брюсселем, висловивши надію на те, що угоди, можливо, ще вдасться досягти.

"Я не хочу виборів. Ви не хочете виборів. Давайте продовжимо дотримуватися тієї порядку, яку диктує народ Великобританії", - заявив він.

Нагадаємо, Джонсон хотів оголосити дострокові вибори у разі блокування виходу країни з Євросоюзу Brexit без угоди з Брюсселем. Джонсон розглядав питання проведення дострокових загальних виборів, якщо опозиція цього тижня подасть законопроект, який може заблокувати Brexit без операції.

Як повідомляло РБК-Україна, напередодні Джонсон закликав парламент поставити на розгляд питання про вихід країни із Європейського союзу. Крім того, він у черговий раз пообіцяв завершити Brexit з угодою або без нього.

На вихідних тисячі британців вийшли на вулиці з демонстрацією, щоб висловити незгоду з рішенням Джонсона про тимчасове припинення роботи парламенту перед Brexit.

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