Джонсон пропонує Зеленському "схаменутися" або піти з посади

"Президент (США Дональд, - ред.) Трамп намагається привести ці дві сторони (Україну та Росію, ред.) до точки миру. Те, що президент Зеленський зробив у Білому домі, фактично дало нам сигнал, що він ще не готовий до цього, і я думаю, що це велике розчарування" - сказав Джонсон.

Спікер підкреслив, що Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що "якщо Зеленський буде готовий до миру", то США погодяться вести переговори далі.

Джонсон наголосив, що для того, щоб Україна продовжила реалізацію мирної угоди, укладеної за посередництва США, Зеленський "повинен схаменутися і повернутися за стіл переговорів з вдячністю, або хтось інший повинен очолити країну".