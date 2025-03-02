Джонсон предлагает Зеленскому "образумиться" или уйти с должности

"Президент (США Дональд, - ред.) Трамп пытается привести эти две стороны (Украину и Россию, ред.) к точке мира. То, что президент Зеленский сделал в Белом доме, фактически дало нам сигнал, что он еще не готов к этому, и я думаю, что это большое разочарование" - сказал Джонсон.

Спикер подчеркнул, что Трамп очень четко дал понять, что "если Зеленский будет готов к миру", то США согласятся вести переговоры дальше.

Джонсон подчеркнул, что для того, чтобы Украина продолжила реализацию мирного соглашения, заключенного при посредничестве США, Зеленский "должен образумиться и вернуться за стол переговоров с благодарностью, или кто-то другой должен возглавить страну".