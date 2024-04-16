Джонсон про 4 плани щодо допомоги США для України, Ізраїлю та Тайваню: робота досі триває

Робота над одним із 4 окремих законопроектів щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню, а також щодо інших пріоритетів національної безпеки досі триває.

Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

За його словами, він виклав попередній план щодо заходів для вирішення питань від Ізраїлю до України та Індо-Тихоокеанського регіону.

"Четвертим законопроектом у цьому пакеті будуть наші пріоритети, а саме Закон про REPO, і ми впроваджуємо концепцію позики і все це в додатковому обговоренні", - сказав Джонсон.

На його думку, необхідно використати всі можливі способи для того, щоб використати четвертий закон, який стосується національної безпеки США для захисту кордону Америки з Мексикою. Він зауважив, що в США продовжать обговорення даного законопроекту.

"Він ще в проекті, його ще не оприлюднили, але вони все ще працюють над ним. У нас є багато ідей на столі, і ми будемо серйозно цим займатися", - підкреслив Джонсон.

Про що четвертий закон

Раніше у ЗМІ поширилась інформація, що Джонсон представив чотири окремі законопроекти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню, а також щодо інших пріоритетів національної безпеки.

Зокрема четвертий законопроект, пов'язаний з національною безпекою, включатиме:

заборону TikTok,

положення, яке дозволить США використовувати конфісковані російські активи для допомоги Україні,

акт ленд-лізу для військової допомоги,

та конвертовані кредити для полегшення гуманітарної допомоги.

Однак він не містить жодних планів. які стосуються кордону США та Мексики. Адже американські консерватори стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні.

Питання щодо допомоги Україні від США

Нагадаємо, США вже кілька місяців практично не передають Україні військову допомогу. Фінансування неспроможний виділити Конгрес.

Ще у лютому Сенат США ухвалив законопроект, який передбачає виділення близько 60 млрд доларів на допомогу нашій країні. Але він так і не пройшов Палату представників.

Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється виносити документ на розгляд, оскільки він хоче, щоб до нього внесли виправлення. Зокрема, він допускає можливість допомоги нашій країні в кредит.

Додамо, раніше голова розвідувального комітету Палати представників Майк Тернер заявив, що очікує, що законопроєкт буде розглянуто вже цього тижня. Зокрема, на його думку, документ отримає переважну підтримку конгресменів.

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