Джонсон о 4 планах помощи США для Украины, Израиля и Тайваня: работа продолжается
Работа над одним из 4 отдельных законопроектов по финансированию помощи США для Украины, Израиля, Тайваня, а также по другим приоритетам национальной безопасности продолжается.
Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.
По его словам, он изложил предварительный план по мерам по решению вопросов от Израиля до Украины и Индо-Тихоокеанского региона.
"Четвертым законопроектом в этом пакете будут наши приоритеты, а именно Закон о REPO, и мы внедряем концепцию ссуды и все это в дополнительном обсуждении", - сказал Джонсон.
По его мнению, необходимо использовать все возможные способы для того, чтобы использовать четвертый закон, касающийся национальной безопасности США для защиты границы Америки с Мексикой. Он отметил, что в США продолжат обсуждение данного законопроекта.
"Он еще в проекте, его еще не обнародовали, но они все еще работают над ним. У нас много идей на столе, и мы будем серьезно этим заниматься", - подчеркнул Джонсон.
О чем четвертый закон
Ранее в СМИ распространилась информация, что Джонсон представил четыре отдельных законопроекта о финансировании помощи США для Украины, Израиля, Тайваня, а также других приоритетов национальной безопасности.
В частности, четвертый законопроект, связанный с национальной безопасностью, будет включать:
- запрет TikTok,
- положение, которое позволит США использовать конфискованные российские активы для помощи Украине,
- акт ленд-лиза для военной помощи,
- и конвертируемые кредиты для облегчения гуманитарной помощи.
Однако он не содержит никаких планов. относящиеся к границе США и Мексики. Ведь американские консерваторы утверждают, что любая помощь Украине должна совмещаться с законодательством для разрешения ситуации на южной границе.
Вопрос о помощи Украине от США
США уже несколько месяцев почти не передают Украине военную помощь. Конгресс не может выделить финансирование.
В частности, в феврале Сенат США принял законопроект, предусматривающий выделение около 60 млрд долларов в помощь нашей стране. Однако он так и не прошел Палату представителей. Ведь спикер Палаты Майк Джонсон отказывается выносить документ на рассмотрение, потому что он хочет, чтобы в него внесли поправки.
Он допускает возможность помощи нашей стране в кредит.
Ранее глава разведывательного комитета Палаты представителей Майк Тернер заявил, что ожидает, что законопроект будет рассмотрен уже на этой неделе. По его мнению, документ получит преимущественную поддержку конгрессменов.
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