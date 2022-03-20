Джонсон предлагал Зеленскому убежище в Британии, но президент отказался, - The Sunday Times

По словам Джонсона, украинский лидер сразу дал понять, что он не покинет Украину в тяжелое для нее время. Он также отметил, что у Зеленского было чувство долга перед народом Украины.

"Зеленский заявил, что обязан украинскому народу и собирается оставаться в Украине, чтобы позаботиться о людях", - рассказал премьер-министр Великобритании.

Джонсон также признался, что разговоры о предоставлении Зеленскому убежища велись с самого начала российской агрессии.