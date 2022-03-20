Джонсон пропонував Зеленському притулок у Британії, але президент відмовився, - The Sunday Times

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пропонував президенту України Володимиру Зеленському притулок у Британії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sunday Times.
За словами Джонсона, український лідер відразу дав зрозуміти, що він не покине Україну у важкий для неї час. Він також зазначив, що у Зеленського було почуття обов'язку перед народом України.
"Зеленський заявив, що зобов'язаний українському народу і збирається залишатися в Україні, щоб подбати про людей", - розповів прем'єр-міністр Великобританії.
Джонсон також зізнався, що розмови про надання Зеленському притулку велися з самого початку російської агресії.
Нагадаємо, Борис Джонсон заявив, що нормалізація відносин з Путіним після війни в Україні буде помилкою. Британський прем'єр також вважає, що Путін запанікував перед можливістю революції в Росії.
Ми також писали про те, що Джонсон назвав дві потенційні цілі Путіна після України. За його словами, Кремль має плани на Грузію і Молдову.
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