Джонсон: правительство получило мандат на выполнение Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после парламентских выборов заявил, что его правительство, получило мандат на выполнение выхода Британии из состава Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает Reuters.

По словам Джонсона, результаты выборов дают возможность правительству не просто выполнить Brexit, а объединить страну.

"На данном этапе все выглядит так, как будто консервативное правительство с единой нацией получило новый мощный мандат - выполнять Brexit. Не просто выполнить Brexit, а объединить эту страну и продвигать ее вперед", - сказал Джонсон.

Он отметил, что если результаты экзит-поллов подтвердятся, он продолжит работу по Brexit сегодня же.

"Я думаю, что это будут исторические выборы, которые теперь, в этом новом правительстве, дают нам возможность уважать демократическую волю британского народа, изменить эту страну к лучшему и раскрыть потенциал всего народа", - заявил Джонсон.

Напомним, 12 декабря в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы. По результатам экзит-поллов, консерваторы, возглавляемые Джонсоном, могут получить 368 кресел в 650-местном парламенте.

В случае если результаты экзит-поллов подтвердятся, Консервативная партия может получить наибольшую за 40 лет поддержку на парламентских выборах.