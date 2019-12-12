Выборы в Британии: партия Джонсона может получить наибольшую поддержку за 40 лет

Фото: Борис Джонсон (Jack Taylor/Getty Images)

Консервативную партию могут поддержать 43-44% избирателей

Британская Консервативная партия, возглавляемая премьер-министром Борисом Джонсоном, может получить наибольшую за 40 лет поддержку на парламентских выборах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Financial Times.

По данным соцопроса, проведенного компанией Ipsos MORI, участие в котором приняли более 2 тысяч британцев, поддержка Консервативной партии на парламентских выборах в Британии может составить 43-44% избирателей. При этом главный конкурент консерваторов - Лейбористская партия - может получить 33% голосов.

Отмечается, что в последний раз подобный результат Консервативная партия показывала в 1979 году, когда партию возглавляла Маргарет Тэтчер. Тогда консерваторы получили поддержку 43,9% избирателей.

Но, как отмечают в издании, не исключены и сюрпризы, поскольку почти четверть британцев, опрошенных компанией Ipsos MORI, заявили, что пока не определились со своим выбором.

Напомним, в четверг, 12 декабря, в Великобритании начались парламентские выборы. Голосование проходит в 650 избирательных округах Соединенного Королевства, где кандидатам необходимо набрать значительное количество голосов, чтобы получить место в Палате общин. По соцопросам, больше всего шансов получить победу имеют консерваторы во главе с Джонсоном, который пообещал довести Brexit до конца.